2020-01-24T17:46:57+03:00
Звезды

Орловцев ждет премьера спектакля «А зори здесь тихие…»

Баллада о бессмертии оживет на сцене театра «Свободное пространство»
Наталья Меркулова
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Орловцев ждет премьера спектакля «А зори здесь тихие…»Орловцев ждет премьера спектакля «А зори здесь тихие…»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Уже совсем скоро орловцев ждет новая театральная премьера. Подарит ее жителя и гостям города театр «Свободное пространство».

Ровно за неделю по премьеры спектакля «А зори здесь тихие…» режиссер постановки Сергей Пузырев рассказал, что же ждет зрителей на сцене. Напомним, в основе сюжета одноименная повесть Бориса Васильева. Нескольким поколениям россиян хорошо знаком фильм снятый Станиславом Ростоцким.

Премьера спектакля уже 31 января Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Премьера спектакля уже 31 январяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Я не боюсь, что мою постановку будут сравнивать с другими работами. Мы делаем спектакль даже больше по мотивам того самого фильма 1972-го года, а не книги, и отсылка идет именно к нему, - говорит Сергей Пузырев.

Пока режиссер не раскрывает всех секретов постановки, но все же немного приоткрывает тайну – зрители смогут увидеть оригинальный визуальный ряд, не обойдется и без новых технических решений.

По словам Сергея Пузырева, главная его цель – это то, чтобы люди посмотрели незашоренным взглядом на известную историю, прочувствовали и поняли каждый жест, каждый поступок и силу человека тех далеких времен и все же ответили сами себе на вопрос – о чем же повесть? О войне или о чем-то гораздо большем?

О чем же повесть? О войне или о чем-то гораздо большем? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

О чем же повесть? О войне или о чем-то гораздо большем?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Узнать ответ на этот вопрос можно будет уже 31 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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