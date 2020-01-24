На выходных в Орле будут снег и плюсовые температуры
Выходные в Орле по прогнозу специалистов Росгидрометцентра вновь будут с плюсом на термометрах, но и снег не обойдет областной центр стороной.
В субботу, 25 января, днем воздух прогреется до +2 градусов тепла, ночью столбики термометра опустятся до минус одного. В этот день возможен небольшой снег и западный ветер со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.
В воскресенье погода существенно не изменится, однако снег уже прогнозируется. Временами будет облачно, но и солнце 26 января выглянет из-за туч. Ветер стихнет до 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
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ИСТОЧНИК KP.RU