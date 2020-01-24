24 Янв. 2020 2020-01-24T16:01:34+03:00

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В Орловской области зафиксированы первые случаи заболевания гриппом А (так называемым, свиным) и В. Также в регионе наблюдается рост распространения ОРВИ и внебольничных пневмоний.

Об обстановке рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Так, за прошлую неделю зарегистрировано 3 тысячи 434 случая заболевания острыми респираторными инфекциями. Более 60% от общего числа заболевших - дети. При этом наблюдается превышение эпидемических порогов среди взрослых (на 2,5%) по области.

- При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа Ви вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU