В Орле водитель на легковушке сбил пенсионерку
В Орле пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте, оказалась под колесами автомобиля. Пешеход получила травмы.
Авария случилась в Северном районе города утром четверга, 23 января. 32-летний мужчина ехал за рулем легковушки "Шевроле Лачетти" по улице Космонавтов со стороны Бурова в сторону Металлургов.
- В районе дома № 3 по улице Космонавтов произошел наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, врачи отпустили ее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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