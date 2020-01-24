В Орле водитель на легковушке сбил пенсионерку

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:13:56+03:00

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В Орле пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте, оказалась под колесами автомобиля. Пешеход получила травмы.

Авария случилась в Северном районе города утром четверга, 23 января. 32-летний мужчина ехал за рулем легковушки "Шевроле Лачетти" по улице Космонавтов со стороны Бурова в сторону Металлургов.

- В районе дома № 3 по улице Космонавтов произошел наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, врачи отпустили ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU