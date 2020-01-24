В Орловской области стали производить больше молока

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:05:16+03:00

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В среду, 22 января, участники профильного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии облсовета обсудили перспективное развитие молочного скотоводства в Орловской области.

На данный момент в регионе производством молока занимаются 57 сельскохозяйственных организаций и 50 крестьянско-фермерских хозяйств. По предварительным данным, в прошлом году было произведено на 3 % молока больше, чем в 2018-м. При этом средняя цена реализации молока в регионе составляет порядка 27 рублей за литр при средней цене по стране - 20 рублей без НДС.

- То, что большинство орловского молока вывозится за пределы области – это миф. По данным Орелстата, в прошлом году сельзхозяйственные предприятия отгрузили 73 тысяч тонн молока и из них лишь 29 % отправлено в Тульскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Липецкую области, - пояснил Сергей Борзенков, руководитель Департамента сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU