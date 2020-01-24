В Орловском районе у 35-летнего мужчины похитили спортивный костюм и телефон
В Орловском районе двое жителей соседнего региона совершили дерзкое нападение на 35-летнего мужчину. Угрожая ему ножом, они заставили отдать им его спортивный костюм и мобильный телефон за 10 тысяч рублей.
Оправившись от шока, орловец обратился в полицию, где и рассказал о произошедшем. После этого Следственным отделом районного ОМВД было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Оперативники установили личности нападавших. Ими оказались двое мужчин – 38-ми и 30-ти лет. Они были задержаны, после чего один из них признался в преступлении.
- Он рассказ, что телефон он успел продать. Сейчас его местонахождение устанавливается, а вот спортивный костюм полицейские изъяли, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU