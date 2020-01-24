24 Янв. 2020 2020-01-24T12:34:50+03:00

В Орловском районе у 35-летнего мужчины похитили спортивный костюм и телефон Фото: Архив "КП"

Преступники напали на него с ножом, требуя отдать вещи

Изменить размер текста: A A

В Орловском районе двое жителей соседнего региона совершили дерзкое нападение на 35-летнего мужчину. Угрожая ему ножом, они заставили отдать им его спортивный костюм и мобильный телефон за 10 тысяч рублей.

Оправившись от шока, орловец обратился в полицию, где и рассказал о произошедшем. После этого Следственным отделом районного ОМВД было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Оперативники установили личности нападавших. Ими оказались двое мужчин – 38-ми и 30-ти лет. Они были задержаны, после чего один из них признался в преступлении.

- Он рассказ, что телефон он успел продать. Сейчас его местонахождение устанавливается, а вот спортивный костюм полицейские изъяли, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU