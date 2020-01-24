Орловские спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара в Мценске
В четверг, 23 января, в пятиэтажном доме в 1-м Микрорайоне города Мценска вспыхнул пожар. Очагом возгорания стала квартира на третьем этаже.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о пожаре поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 01:21.
Из-за сильного задымления из подъезда пожарные эвакуировали 25 человек.
- В результате в одной из комнат, где произошел пожар, выгорели предметы интерьера на площади четыре квадратных метра. Сейчас устанавливаются причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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