Орловские спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара в Мценске

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:13:21+03:00

Спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара в Мценске. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

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В четверг, 23 января, в пятиэтажном доме в 1-м Микрорайоне города Мценска вспыхнул пожар. Очагом возгорания стала квартира на третьем этаже.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о пожаре поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 01:21.

Из-за сильного задымления из подъезда пожарные эвакуировали 25 человек.

- В результате в одной из комнат, где произошел пожар, выгорели предметы интерьера на площади четыре квадратных метра. Сейчас устанавливаются причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU