Орловские депутаты решили урезать бюджетные расходы на себя
Вчера, 23 января, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета по правовому регулированию местного самоуправления. В процессе рабочей встречи депутаты решили коснуться и расходов на самих себя.
Ознакомившись с официальным положением о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, мэра города Василия Новикова предложил немного «сократить» документ.
Так из статей расходов могут вычеркнуть траты на участие депутатов, работающих на постоянной основе, в официальных мероприятиях. Это порядка 500 тысяч рублей из городского бюджета.
- Профильный комитет решение поддержал, окончательное слово по нему скажут депутаты горсовета на заседании 30 января, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU