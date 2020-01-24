2020-01-24T10:12:26+03:00
Общество

Орловские депутаты решили урезать бюджетные расходы на себя

Народные избранники хотят сэкономить 500 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловские депутаты решили урезать бюджетные расходы на себяОрловские депутаты решили урезать бюджетные расходы на себяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 23 января, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета по правовому регулированию местного самоуправления. В процессе рабочей встречи депутаты решили коснуться и расходов на самих себя.

Ознакомившись с официальным положением о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, мэра города Василия Новикова предложил немного «сократить» документ.

Так из статей расходов могут вычеркнуть траты на участие депутатов, работающих на постоянной основе, в официальных мероприятиях. Это порядка 500 тысяч рублей из городского бюджета.

- Профильный комитет решение поддержал, окончательное слово по нему скажут депутаты горсовета на заседании 30 января, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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