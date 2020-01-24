2020-01-24T09:21:15+03:00
Происшествия

В Орле 19-летний водитель сбил пешехода и врезался в «ВАЗ»

Происшествие случилось на улице Панчука
Наталья Меркулова
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В Орле 19-летний водитель сбил пешехода и врезался в «ВАЗ» . Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле 19-летний водитель сбил пешехода и врезался в «ВАЗ» . Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера, 23 января, на улице Панчука в районе дома №52 произошло двойное ДТП. Молодой водитель не смог избежать наезда на пешехода и столкновения с отечественной легковушкой.

Инцидент произошел около часа дня. Парень за рулем «Ниссан Х Трейл» ехал со стороны улицы 2-я Пушкарная и собирался поворачивать налево на 1-у Пушкарную. В этот на проезжей части дороги оказался 63-летний мужчина. Зацепив пешехода, иномарка врезалась в стоящий автомобиль «Ваз-21074».

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко. После осмотра мужчина отпущен домой, - сообщили «КП» УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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