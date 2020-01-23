Орловские леса планируют пополнить тысячами сосен

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:30:26+03:00

Лесоводы собрали 4 тонны шишек на семена, из них может вырасти около 240 тысяч новых сосен Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области может появиться еще 60 гектаров соснового леса. Именно столько планируют высадить лесоводы, уже заготовившие семена.

При этом семена, а точнее шишки, собирали от уже имеющихся деревьев. Их набралось 4 тонны. Затем шишки переработали: весной 40 кило семян высеют в лесопитомниках. Они прорастут, а через пару лет готовые сеянцы сосны займут свои постоянные места. По планам, из имеющегося количества семян получится около 240 тысяч молодых сосенок.

- В настоящее время посевные качества семян сосны обыкновенной проверены Тульской лесосеменной станцией, выданы соответствующие сертификаты. Семена имеют первый класс качества, чистоту – 99,6% и всхожесть проращивания за 7 дней – 98%, - добавили в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU