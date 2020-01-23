2020-01-23T17:20:40+03:00
Общество

В Орловской области снизилось количество ДТП

В 2019 году их случилось 6 тысяч 105, погибло 94 человека
Ольга СУПОНЕВА
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Количество ДТП на дорогах Орловщины снизилось на 13% в 2019 годуКоличество ДТП на дорогах Орловщины снизилось на 13% в 2019 годуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. В 2019 году их было зафиксировано 6 тысяч 105, что на 13% меньше 2018 года.

Дорожную обстановку обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло в облправительстве. Статистику озвучил Сергей Зубков, врио начальника регионального УГИБДД.

Несмотря на то, что количество ДТП сократилось, дорога все равно не терпит ошибок. В прошлом году в авариях на Орловщине погибло 94 человека, 976 человек получили ранения. Количество погибших и раненых, также, снизилось: на 16% и 5,4% соответствено по отношению к 2018 году.

Зашла речь и финансировании дорожного сектора. Так, в 2020 году в продолжение реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано вложить 1 миллиард 172 миллиона рублей, по информации Дениса Блохина, и.о. зампреда Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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