В Орловской области снизилось количество ДТП

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:20:40+03:00

Количество ДТП на дорогах Орловщины снизилось на 13% в 2019 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2019 году их случилось 6 тысяч 105, погибло 94 человека

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В Орловской области сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. В 2019 году их было зафиксировано 6 тысяч 105, что на 13% меньше 2018 года.

Дорожную обстановку обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло в облправительстве. Статистику озвучил Сергей Зубков, врио начальника регионального УГИБДД.

Несмотря на то, что количество ДТП сократилось, дорога все равно не терпит ошибок. В прошлом году в авариях на Орловщине погибло 94 человека, 976 человек получили ранения. Количество погибших и раненых, также, снизилось: на 16% и 5,4% соответствено по отношению к 2018 году.

Зашла речь и финансировании дорожного сектора. Так, в 2020 году в продолжение реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано вложить 1 миллиард 172 миллиона рублей, по информации Дениса Блохина, и.о. зампреда Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU