2020-01-23T16:53:37+03:00
Звезды

Орловцам покажут работы известного художника Юрия Купера

17 литографии представят на выставке в музее Тургенева
Наталья Меркулова
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Орловцам покажут работы известного художника Юрия КупераОрловцам покажут работы известного художника Юрия КупераФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орел привезут копии литографий одного из самых признанных во всем мире современных художников Юрия Купера. Выставку представят в музее Тургенева.

17 литографий, посвященных трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери», полностью соблюдают размер оригинала и являются самостоятельными произведениями искусства. Их доставят из фондов Воронежского областного художественного музея им. Крамского.

- Для Купера самым важным в иллюстрациях были не герои трагедии, а место действия. На создание литографий его вдохновил музей-заповедник «Михайловское». Художника поразили экспонаты, представленные там: бокал с ядом, из которого мог быть отравлен Моцарт, кусок ткани, перо, - рассказывают организаторы.

ЗНАЙ!

Юрий Купер (1940) - советско-российско-американский художник, скульптор, архитектор, дизайнер. В 1972 году эмигрировал из СССР, долгое время жил в Израиле, Франции, США. В 2016-м вернулся в Россию.

КОГДА? ГДЕ?

10 февраля, 15:00

Музей Тургенева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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