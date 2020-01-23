2020-01-23T15:52:21+03:00
Общество

Жители Орла просят построить детский сад в Железнодорожном районе

Место в учреждение для дошколят здесь ждут более 1 тысячи 400 детей
Наталья Меркулова
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Жители Орла просят построить детский сад в Железнодорожном районеЖители Орла просят построить детский сад в Железнодорожном районеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 21 января, в областном совете народных депутатов прошло заседание профильного комитета образованию, культуре и спорту. В центре внимание оказался вопрос с детскими садами в регионе.

Напомним, в конце прошлого года в Орле появилось два учреждения для дошколят в молодых микрорайонах – Зареченский и Болховский. Тогда же областные власти заявили о своих планах построить детские сады в микрорайонах № 6 и №13, на Планерной и в 795 квартале.

Однако ситуация с очередями для малышей все еще не решена. Самая острая ситуация сложилась в Железнодорожном районе города. Здесь по данным руководителя Департамента образования Татьяны Крымовой, в электронной очереди находится порядка 1 тысячи 400 детей.

- Практически на каждом приеме граждан к народным избранникам обращаются молодые мамы, которые просят помочь утроить ребенка в детский сад. Сейчас вносятся предложения по выкупу земельных участков, находящихся в частной собственности для строительства. Для этого понадобится предварительно нового детского сада требуется порядка 200 млн рублей, - пояснила Татьяна Крымова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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