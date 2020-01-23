2020-01-23T15:22:32+03:00
Общество

В Орле ветеран войны, чей дом заливала вода, получил новое жилье

Находиться в старом для пожилого человека было небезопасно
Наталья Меркулова
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В Орле ветеран войны, чей дом заливала вода, получил новое жилье. Фото: региональное отделение ОНФВ Орле ветеран войны, чей дом заливала вода, получил новое жилье. Фото: региональное отделение ОНФ
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Почти год спустя 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны, чей дом прекратился в одну больную канаву для воды, получил новое жилье. Дело дошло до прокуратуры и Следственного Комитета.

Напомним, впервые тревогу забили активисты регионального ОНФ еще летом прошлого года. Как выяснили общественники, частный дом на улице Смоленской заливало даже от небольшого дождика. Причина – неправильно оборудованные ливневки.

- Через двор пенсионера проходит ливневка с соседней улицы Серпуховской, рядом с домом она пересекается с ливневым каналом, протекающим по Смоленской. В результате даже при незначительных осадках вода оказывалась внутри дома, - пояснил «КП» Николай Меркулов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.

Однако на официальное обращение в городской администрации не отреагировали.

С мертвой точки дело сдвинулось только после широкого общественного резонанса и проверок надзорных органов. Накануне Нового года ветеран все же получил комфортное жилье, а ливневую канализацию начали ремонтировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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