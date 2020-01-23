В Орле благоустроят 64 дворовые территории

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 января, в мэрии Орла прошло заседание общественной комиссии по программе «Формирование современной городской среды». В центре внимания городских властей и депутатов оказались планы по ремонту и благоустройству общественных территорий.

Напомним, еще в прошлом году было утвержден список из 94 дворов, ремонт которых должен был обойтись в 230 миллионов рублей. Однако муниципалитет получит только 150 миллионов рублей. В результате список адресов пришлось сократить до 65.

Больше всего дворов отремонтируют в Советском и Заводском районах (в каждом по 22). Еще 13 территорий благоустроят в Северном районе и 8 в Железнодорожном.

Если во время аукциона по выбору подрядчиков удастся сэкономить, то надежда отбрести долгожданный ремонт может появиться у еще 16 территорий. Это улицы Советская,25; Красноармейская,3;. Раздольная,68б и 45; Октябрьская,48; Песковская,17; Левый берег реки Оки,51; М. Горького,52; Металлургов,48; Бурова,14; Рощинская,41; Раздольная,90; Октябрьская,132а; Комсомольская,360, 191 и переулок Гористый,14.

Договоры с подрядчиками должны быть заключены к 1 мая.

- В настоящий момент ведется согласование дизайн-проектов с жителями. В ближайшую неделю документы по 65 утвержденным дворам передадут на экспертизу достоверности проектно-сметной стоимости, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU