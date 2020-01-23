В Орле автоледи на иномарке сбила мужчину на "зебре"
Вчера, 22 января, в Орле автоледи на иномарке сбила мужчину на "зебре". Инцидент произошел около восьми часов утра на улице Васильевская.
48-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендэ Гетц» ехала в сторону Карачевского шоссе. В районе доме №140 она не заметила мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места аварии был госпитализирован в орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU