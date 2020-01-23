2020-01-23T14:07:31+03:00
Происшествия

В Орле автоледи на иномарке сбила мужчину на "зебре"

Пешеходу понадобилась госпитализация
Наталья Меркулова
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В Орле автоледи на иномарке сбила мужчину на зебре. Фото: ГосавтоинспецияВ Орле автоледи на иномарке сбила мужчину на зебре. Фото: Госавтоинспеция
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Вчера, 22 января, в Орле автоледи на иномарке сбила мужчину на "зебре". Инцидент произошел около восьми часов утра на улице Васильевская.

48-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендэ Гетц» ехала в сторону Карачевского шоссе. В районе доме №140 она не заметила мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места аварии был госпитализирован в орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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