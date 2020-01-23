В орловской глубинке полностью сгорела баня

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:53:06+03:00

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Вчера, 22 января, в Краснозоренском районе в деревне Дунаевка произошел пожар. Рядом с одним из жилых домов вспыхнула баня.

- Информация о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступила в 18:24. В результате пожара в бане сгорела, обрушилась кровля на площади 24 квадратных метра и выгорело помещение парилки на площади четыре квадратных метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

От огня удалось спасти стоящий рядом дом. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного огнем ущерба. Пострадавших нет.

Всего же за прошедшие сутки сотрудникам МЧС ликвидировать в области три пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU