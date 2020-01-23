Орловцев приглашают на фестиваль гречневой каши в Болхов

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:37:20+03:00

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Уже в грядущую субботу в Болхове пройдет фестиваль гречневой каши «Боярыня каша». Гостей праздника, приуроченного ко Дню покровительницы российского студенчества Святой Татьяны, ждет много угощений и развлечений.

Начнется мероприятие с традиционного молебна в Спасо-Преображенском соборе в 11 часов. Затем в городке начнут работать развлекательные зоны для детей и взрослых. Участников фестиваля пригласят на песни под гармонь, творческие мастер-классы и концертную программу.

- Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе блюд из гречневой каши, а всех гостей праздника угостят символом фестиваля, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Для особо любознательных проведут экскурсии по краеведческому музею и спортивному музею АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» (ул. Ленина, дом №18).

На главной фестиваль площадке будет работать специальная фото-зона.

КОГДА? ГДЕ?

25 января, с 11.00

Болхов, парк культуры и отдыха «Сад городок»

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ИСТОЧНИК KP.RU