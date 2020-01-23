Орловцев приглашают на фестиваль гречневой каши в Болхов
Уже в грядущую субботу в Болхове пройдет фестиваль гречневой каши «Боярыня каша». Гостей праздника, приуроченного ко Дню покровительницы российского студенчества Святой Татьяны, ждет много угощений и развлечений.
Начнется мероприятие с традиционного молебна в Спасо-Преображенском соборе в 11 часов. Затем в городке начнут работать развлекательные зоны для детей и взрослых. Участников фестиваля пригласят на песни под гармонь, творческие мастер-классы и концертную программу.
- Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе блюд из гречневой каши, а всех гостей праздника угостят символом фестиваля, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Для особо любознательных проведут экскурсии по краеведческому музею и спортивному музею АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» (ул. Ленина, дом №18).
На главной фестиваль площадке будет работать специальная фото-зона.
КОГДА? ГДЕ?
25 января, с 11.00
Болхов, парк культуры и отдыха «Сад городок»
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ИСТОЧНИК KP.RU