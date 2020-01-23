Орловцам предлагают рассказать о значении леса во время войны

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:49:49+03:00

Принять участие в областном конкурсе можно до 20 марта

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В Орловской области стартовал региональный конкурс творческих работ «Лес Победы». Приурочили его 75-летию Победы и реализации большого Всероссийского проекта «Сад памяти – сад жизни».

Напомним, его инициатором Президент Владимир Путин. В рамках акции запланирована высадка деревьев в городских парках, скверах и аллеях, которые должны стать живым памятником подвига героев Великой Отечественной войны.

В нашем регионе тоже будут сажать деревья, но перед этим проверят, хорошо ли орловцы знают о роли леса в военные годы. Им предлагают вспомнить о людях и реальных событиях того времени, начиная от партизанского движения заканчивая тем, как дары леса спасали народ от голода и холода.

Сопровождением к конкурсной работе (рассказ, эссе) могут служить копии фотографий, архивных и краеведческих материалов, писем и семейных реликвий, хранящихся в домашних архивах.

Работы с пометкой «Лес Победы» принимаются до 20 марта в Управлении лесами Орловской области по адресу: 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, дом № 33 или по электронной почты: uprles@adm.orel.ru

Подведение итогов и объявление победителей состоится 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU