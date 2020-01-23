В Орловской области не разъехались «Киа» и «Ниссан»
Вчера, 22 января, на пересечении второстепенной дороги со стороны Змиевки с автодорогой «Орел - Тамбов» произошло ДТП с участием двух иномарок.
Около шести часов вечера 38-летний водитель «Киа Сид» ехал по второстепенной дороге в сторону села Богодухово. В это же время по главной двигался «Ниссан Примьера», под управлением 23-летнего водителя. В итоге «Киа» не уступила ему дорогу и на скорости врезалась в чужое авто.
В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, - рассказали «КП» в Госавтоинпекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU