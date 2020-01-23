Орловские депутаты обсудили качество медицины в регионе

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:06:32+03:00

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Вчера, 22 января, в облсовете прошло заседание комитета по здравоохранению и социальной политике. В центре внимания депутатов и профильных специалистов оказалось качество медицинского обслуживания в Орловской области.

Председатель комитета Анатолий Крючков отметил, что само определение качества очень субъективно и зачастую зависит от личной оценки человека. Однако в регионе продолжают фиксироваться ситуации системных нарушений, начиная от работы регистратуры до общения врача и пациента.

- В прошлом году нами было рассмотрено 48 тысяч 165 страховых случаев, из них нарушения выявлены в 19 тысячах 756. В 66 % были нарушены сроки выполнения необходимых мероприятий, допущена необоснованная или непрофильная госпитализация, а в ряде случаев предоставление медуслуг было прекращено преждевременно, - рассказала Наталья Каверина, руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Несмотря на это депутаты отметили, что такие ситуации не означают, что в регионе не умеют лечить. В большинстве случаев медицинские учреждения оказывают помощь по всем правилам. Пациентам же посоветовали – если возникает спорная ситуация с врачом или обслуживанием в целом, обратиться к руководству больницы и только потом в вышестоящие инстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU