В Орле заработает еще один светофор
В Орле заработает еще один светофор. Его осталось подключить к сети питания, и пешеходный переход у дома №126 на Московской улице станет безопаснее.
С инициативой установить здесь светофор выступили общественники. Активисты ОНФ обратились в администрацию города, после мониторинга: сочли переход небезопасным. Ранее здесь от случая к случаю происходили ДТП с участием пешеходов. Светофор осталось только подключить к сети питания, как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ОНФ в Орловской области.
Ранее не без участия активистов в городе заработал еще и светофор с кнопкой вызова на опасном переходе в районе дома №19 на Наугорском шоссе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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