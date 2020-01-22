22 Янв. 2020 2020-01-22T18:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле заработает еще один светофор. Его осталось подключить к сети питания, и пешеходный переход у дома №126 на Московской улице станет безопаснее.

С инициативой установить здесь светофор выступили общественники. Активисты ОНФ обратились в администрацию города, после мониторинга: сочли переход небезопасным. Ранее здесь от случая к случаю происходили ДТП с участием пешеходов. Светофор осталось только подключить к сети питания, как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ОНФ в Орловской области.

Ранее не без участия активистов в городе заработал еще и светофор с кнопкой вызова на опасном переходе в районе дома №19 на Наугорском шоссе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU