2020-01-22T18:42:57+03:00
Общество

В Орле заработает еще один светофор

Решено обезопасить пешеходный переход на Московской улице
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Светофор осталось только подключить к сети питанияСветофор осталось только подключить к сети питанияФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле заработает еще один светофор. Его осталось подключить к сети питания, и пешеходный переход у дома №126 на Московской улице станет безопаснее.

С инициативой установить здесь светофор выступили общественники. Активисты ОНФ обратились в администрацию города, после мониторинга: сочли переход небезопасным. Ранее здесь от случая к случаю происходили ДТП с участием пешеходов. Светофор осталось только подключить к сети питания, как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ОНФ в Орловской области.

Ранее не без участия активистов в городе заработал еще и светофор с кнопкой вызова на опасном переходе в районе дома №19 на Наугорском шоссе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле заработает еще один светофор
Орловские депутаты попросят Госдуму принять закон о патриотическом воспитании
Пьяный конфликт привел орловца на скамью подсудимых
19-летний орловец прочитал в Интернете как вскрывать машины и пошел на «дело»
На ремонт центра «Полет» в Орле нужно более 270 миллионов рублей
В Орле началась проверка муниципальных квартир
Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на распространение снюсов
Безработный орловец в поезде украл телефон у жителя Белгорода
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
В Орле из пожара на улице Латышских стрелков спасли мужчину
Орловец, попавшийся на вырубке деревьев, заплатит штраф 700 тысяч рублей
В Орле жители улицы Маринченко временно останутся без воды
Орловчанка переходила дорогу по зебре и оказалась под колесами "Ауди"
Орловца, сбросившего своего товарища с девятого этажа, будут судить
В Орле легковушка сбила девочку на тротуаре и протаранила столб
Экс-мэр Орла получил должность заместителя префекта в Москве
В Орле обсудили, как меняются темпы экспорта промышленной продукции
«Росатом» оценил внедрение ИКТ-технологий в орловских школах
Орловцев приглашают увидеть «Образы эпохи»
ФОТОФАКТ: в Орле сорвавшийся с опоры плафон едва не упал на прохожих
От Дивны до Гектора: какие экзотические имена дали орловцы своим детям в 2019-м
В Орловском районе подсчитали количество подростков-правонарушителей
Первенство России по дзюдо пройдет в Орле
Орловцев приглашают на спектакль «Рождественская история»
Число преступлений в Орловской области снизилось