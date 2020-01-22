Орловские депутаты попросят Госдуму принять закон о патриотическом воспитании

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:31:04+03:00

В облсовете уверены: учитывая внешне и внутриполитическую обстановку такой закон будет особенно актуален

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Орловские депутаты попросят Госдуму РФ принять закон о патриотическом воспитании. В облсовете уверены: учитывая внешне и внутриполитическую обстановку такой закон будет особенно актуален.

Тему обсудили на заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Облсовета.

- До настоящего времени базовый федеральный закон, осуществляющий комплексное правовое регулирование общественных отношений в сфере патриотического воспитания, не принят. из-за отсутствия базового федерального закона, нормативно-правовые акты субъектов России в данном направлении отличаются как уровнем законодательной техники, так и существенными характеристиками — предметным содержанием, структурой и практической значимостью, - цитирует пресс-служба Облсовета его зампреда Олега Кошелева.

Поэтому парламентарии уверены: закон о патриотическом воспитании нужен не только региону, но и стране в целом.

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ИСТОЧНИК KP.RU