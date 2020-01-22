Пьяный конфликт привел орловца на скамью подсудимых

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:21:43+03:00

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Жителя Орловской области бутылка довела до скамьи подсудимых. Пьяный конфликт обернулся трагически: он убил своего знакомого.

Все случилось в одном из районных центров региона городе Мценске в ноябре 2019-го. Местные жители коротали время за бутылкой горячительного, под парами спиртного началась ссора. Один из собутыльников ранил своего оппонента, 43-летнего мужчину, в шею. Тот скончался на месте происшествия. Теперь следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU