19-летний орловец прочитал в Интернете как вскрывать машины и пошел на «дело»

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:02:30+03:00

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Во Мценске сотрудники полиции задержали молодого человека, который начитавшись в Интернете о том, как вскрывать машины пошел на «дело». Парень похитить несколько отечественных легковушек, чтобы продать на запчасти, но угнать смог только одну.

Сначала он выбрал своей целью «Ока», отогнал его на территорию гаражного кооператива, но там автомобиль нашли. Затем ему приглянулась уже другая «Ока», но и с ней у него возникли проблемы – машина не заводилась из-за разряженного аккумулятора. Тогда молодой человек разбил окно в недалеко припаркованном «ВАЗ 2107», снял с его нужную запчасть, переустановил на «Оку» и уехал.

Свою единственную удачную добычу парень спрятал в укромном месте и хотел приступить к разбору на детали, но был задержан оперативниками уже через несколько дней. При нем нашли рюкзак с инструментами.

- Амчанин сознался в краже и рассказал, что о способах приведения машин в движение без ключа зажигания он узнал из размещенных в интернете роликов. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU