2020-01-22T16:05:40+03:00
Общество

На ремонт центра «Полет» в Орле нужно более 270 миллионов рублей

27 января проектно-сметную документацию передадут на экспертизу
Наталья Меркулова
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На ремонт молодежного центра «Полет» в Орле предстоит потратить более 270 миллионов рублей. Фото: правительство Орловской областиНа ремонт молодежного центра «Полет» в Орле предстоит потратить более 270 миллионов рублей. Фото: правительство Орловской области
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Во вторник, 21 января, в областном совете народных депутатов прошло заседание профильного комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. Одной из важных повесток дня для народных избранников стало создание благоприятных условий для творческого развития юных орловцев.

Поговорили и о судьбе молодежного центра «Полёт». Напомним, его реконструкция в рамках юбилейных объектов 450-летия Орла должна была закончиться еще шесть лет назад. Здание разобрали, огородили высоким забором и на этом ремонт закончился.

Тогда на реконструкцию выделялось 19 миллионов рублей. Сейчас здание центра находится в плачевном состоянии.

- Сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация. 27 января она будет передана на экспертизу в «Орёлгосзаказчик». Предварительно стоимость работ составляет порядка 270 млн рублей. После проведения экспертизы данная сумма может измениться, - рассказал Павел Калугин, и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

Также он отметил, что ремонт Центра не может быть проведен в рамках какой-либо государственной программы. Из-за этого средства на реконструкцию придется просить в резервном фонде Правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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