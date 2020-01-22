2020-01-22T13:07:29+03:00
Происшествия

В Орле из пожара на улице Латышских стрелков спасли мужчину

Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу
Наталья Меркулова
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В Орле из пожара на улице Латышских стрелков спасли мужчину. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орле из пожара на улице Латышских стрелков спасли мужчину. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера вечером, 21 января, в Орле в двухэтажном доме на улице Латышских стрелков произошел пожар. В одной из квартир, где и произошло возгорание, находился 53-летний жилец, который не смог выбраться самостоятельно.

- Информация о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 21:04. По имевшимся сведениям, в квартире мог находиться человек. Уже в 21.08 звено газодымозащитников приступило к разведке помещений, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вскоре мужчина был обнаружен. Его вывели на улицу, где уже ждала бригада Скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в областной клинической больнице.

В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже полностью сгорели мебель, прогорел пол, обгорели обои на стене. Помещения закопчены продуктами горения по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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