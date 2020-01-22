В Орле легковушка сбила девочку на тротуаре и протаранила столб
В Орле легковушка вылетела на тротуар, сбила пешехода и протаранила столб. Девушка, попавшая под колеса, получила травмы.
Авария произошла накануне, 21 января около восьми вечера в Советском районе города. 53-летний водитель на "Ладе Калине" ехал по улице Тургенева со стороны Горького в сторону Васильевской. В районе 16-го дома он выехал на тротуар, где в этот момент шла девочка 2006 года рождения.
Фото: УГИБДД по Орловской области
- Произошел наезд на пешехода, после чего произошел наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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