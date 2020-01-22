2020-01-22T10:28:38+03:00
Происшествия

В Орле легковушка сбила девочку на тротуаре и протаранила столб

Несовершеннолетняя пешеход получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле легковушка вылетела на тротуар, сбила пешехода и протаранила столб. Девушка, попавшая под колеса, получила травмы.

Авария произошла накануне, 21 января около восьми вечера в Советском районе города. 53-летний водитель на "Ладе Калине" ехал по улице Тургенева со стороны Горького в сторону Васильевской. В районе 16-го дома он выехал на тротуар, где в этот момент шла девочка 2006 года рождения.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Произошел наезд на пешехода, после чего произошел наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле началась проверка муниципальных квартир
Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на распространение снюсов
Безработный орловец в поезде украл телефон у жителя Белгорода
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
В Орле из пожара на улице Латышских стрелков спасли мужчину
Орловец, попавшийся на вырубке деревьев, заплатит штраф 700 тысяч рублей
В Орле жители улицы Маринченко временно останутся без воды
Орловчанка переходила дорогу по зебре и оказалась под колесами "Ауди"
Орловца, сбросившего своего товарища с девятого этажа, будут судить
В Орле легковушка сбила девочку на тротуаре и протаранила столб
Экс-мэр Орла получил должность заместителя префекта в Москве
В Орле обсудили, как меняются темпы экспорта промышленной продукции
«Росатом» оценил внедрение ИКТ-технологий в орловских школах
Орловцев приглашают увидеть «Образы эпохи»
ФОТОФАКТ: в Орле сорвавшийся с опоры плафон едва не упал на прохожих
От Дивны до Гектора: какие экзотические имена дали орловцы своим детям в 2019-м
В Орловском районе подсчитали количество подростков-правонарушителей
Первенство России по дзюдо пройдет в Орле
Орловцев приглашают на спектакль «Рождественская история»
Число преступлений в Орловской области снизилось