В Орле легковушка сбила девочку на тротуаре и протаранила столб

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:28:38+03:00

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В Орле легковушка вылетела на тротуар, сбила пешехода и протаранила столб. Девушка, попавшая под колеса, получила травмы.

Авария произошла накануне, 21 января около восьми вечера в Советском районе города. 53-летний водитель на "Ладе Калине" ехал по улице Тургенева со стороны Горького в сторону Васильевской. В районе 16-го дома он выехал на тротуар, где в этот момент шла девочка 2006 года рождения.

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Произошел наезд на пешехода, после чего произошел наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU