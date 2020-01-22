2020-01-22T09:41:54+03:00
Общество

«Росатом» оценил внедрение ИКТ-технологий в орловских школах

Сотрудники образовательных учреждений рассказали о преимуществах онлайн-журналов и дневников
Наталья Меркулова
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«Росатом» высоко оценил проекты внедрения ИКТ-технологий в орловских школах«Росатом» высоко оценил проекты внедрения ИКТ-технологий в орловских школахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 21 января, орловские школы, гимназии и лицеи презентовали проекты современные способы избавиться от «бумажной работы» и оптимизировать трудовой процесс. Оценивали их эксперты государственной корпорацией «Росатом».

Напомним, Орловская область принимает участие в пилотной программе «Эффективный регион», цель которой сделать работу бюджетных учреждений более открытой и доступной.

Педагоги рассказали о преимуществах преимуществах онлайн-журналов, дневников и рационализации рабочего времени. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Педагоги рассказали о преимуществах преимуществах онлайн-журналов, дневников и рационализации рабочего времени. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Школьные команды рассказали о том, какие плюсы есть у внедрения электронных журналов и дневников. Среди таких преимуществ были названы удобный формат, доступность для родителей и учеников.

- Кроме того, бумажные журналы и дневники обходятся школам и родителям приблизительно в 40 тысяч рублей ежегодно. Для их онлайн версий нужно всего 5 тысяч рублей на Интернет, - подчеркнули сотрудники школ.

15 школьных команд успешно защитили свои проекты оптимизации рабочих процессов. фото: пресс-служба мэрии Орла

15 школьных команд успешно защитили свои проекты оптимизации рабочих процессов. фото: пресс-служба мэрии Орла

Также в рамках встречи с экспертами были презентованы коллекция музея лицея №4, ведение отчетов по платному питанию в школе №15, хранение архивных документов в школе №7 и все это в электронном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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