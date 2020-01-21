ФОТОФАКТ: в Орле сорвавшийся с опоры плафон едва не упал на прохожих

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:52:27+03:00

В Орле сорвавшийся с опоры плафон едва не упал на прохожих Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 21 января, на Ленинском (в народе – Александровском) мосту с опоры освещения упал плафон. Инцидент произошел около двух часов дня.

Еще один плафон вот-вот сорветсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Обошлось без пострадавших, прохожим удалось увернуться от летящих вниз элементов. В соцсетях орловчане уже началось активное обсуждение произошедшего.

- Мосты бунтовать задумали в нашем городе, - прокомментировал инцидент Владимир Жуков, один из пользователей соцсетей.

В Орле сорвавшийся с опоры плафон едва не упал на прохожихФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многие горожане винят во всем сильный ветер. Отметим, еще один плафон на опоре также накренился.

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ИСТОЧНИК KP.RU