21 Янв. 2020 2020-01-21T16:13:30+03:00

От Дивны до Гектора: какие экзотические имена дали орловцы своим детям в 2019-м Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Управлении ЗАГС Орловской области подвели итоги по самым экзотическим именам для новорожденных. Жители региона вновь проявили оригинальность.

В прошлом году были зарегистрированы девочки с такими редкими именами как: Мелисса, Ясмина, Дивна, Евангелина, Асия, Оливия, Ванесса, Эвия, Агния и Асуэла.

Мальчики по экзотичности имен тоже не отстают. В регионе 2019-м году появились на свет Велияр, Томас, Гектор, Соломон, Гордей, Радислав, Ратибор и Ясмин.

- Когда рождается ребенок, родители долго выбирают ему имя. Люди верят в то, что оно способно влиять на судьбу человека. Однако иногда мамы и папы подходят к выбору имени слишком креативно. Они называют ребенка в честь знаменитостей, каких-то событий, предметов и даже любимой еды, - говорят в Управлении регионального ЗАГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU