21 Янв. 2020 2020-01-21T12:47:31+03:00

Автоледи из Орла получила 74 штрафа за нарушение ПДД и осталась без машины. фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

В Орле автоледи, получившая 74 штрафа за нарушение ПДД, их отказалась оплачивать и осталась без машины. Женщина попыталась спрятать свою «Ладу Приору» от судебных приставов, но и это ей не помогло.

В результате розыска в региональном УФССП России установили маршрут передвижения должницы, а затем и место, где она прятала автомобиль. После этого судебный пристав-исполнитель в присутствие понятых наложил на машину.

- Арестованный автомобиль был изъят и на эвакуаторе вывезен на охраняемую стоянку до проведения процедуры реализации имущества. У женщины осталось совсем мало времени, чтобы оплатить накопленные штрафы и вернуть машину, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Всего же орловчанке нужно было оплатить штрафы на общую сумму более 48 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU