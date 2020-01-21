Автоледи из Орла получила 74 штрафа за нарушение ПДД и осталась без машины
В Орле автоледи, получившая 74 штрафа за нарушение ПДД, их отказалась оплачивать и осталась без машины. Женщина попыталась спрятать свою «Ладу Приору» от судебных приставов, но и это ей не помогло.
В результате розыска в региональном УФССП России установили маршрут передвижения должницы, а затем и место, где она прятала автомобиль. После этого судебный пристав-исполнитель в присутствие понятых наложил на машину.
- Арестованный автомобиль был изъят и на эвакуаторе вывезен на охраняемую стоянку до проведения процедуры реализации имущества. У женщины осталось совсем мало времени, чтобы оплатить накопленные штрафы и вернуть машину, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.
Всего же орловчанке нужно было оплатить штрафы на общую сумму более 48 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU