В Орле разбился каменщик, работавший на 14-м этаже строящегося дома

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:13:35+03:00

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Вчера, 20 января, с 14 этажа строящегося дома по переулку Рижскому упал 49-летний каменщик ООО «Монолит». Мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас следственными органами Следственного комитета начата доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя Следственного управления регионального СК России по взаимодействию со СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU