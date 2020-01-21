В Орле разбился каменщик, работавший на 14-м этаже строящегося дома
Вчера, 20 января, с 14 этажа строящегося дома по переулку Рижскому упал 49-летний каменщик ООО «Монолит». Мужчина погиб на месте происшествия.
Сейчас следственными органами Следственного комитета начата доследственная проверка.
- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя Следственного управления регионального СК России по взаимодействию со СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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