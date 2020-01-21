В Орловской области проведут экологическую реабилитацию реки Сосна
Вчера, 20 января, одной из повесток дня на заседании Правительства Орловской области стала проблема сохранения уникальных водных объектов. В ближайших планах региональных властей провести экологическую реабилитацию участка реки Сосна в Колпне.
В этом году на очистку русла и благоустройство пойменной территории планируют выделить из федерального бюджета почти 42 миллиона рублей. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. В окончательном виде она должна быть представлена 30 апреля.
- Одновременно ведется работа с главами муниципальных районов. В случае поступления предложений по иным водным объектам, они также будут рассмотрены на возможность выделения финансирования, - пояснил Денис Блохин, и.о. заместителя Председателя регионального Правительства по развитию инфраструктуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU