2020-01-21T08:55:12+03:00
Общество

В Орловской области проведут экологическую реабилитацию реки Сосна

На очистку и благоустройство пойменной территории в Колпне выделят почти 42 миллиона рублей
Наталья Меркулова
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В Орловской области проведут экологическую реабилитацию реки СоснаВ Орловской области проведут экологическую реабилитацию реки СоснаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 20 января, одной из повесток дня на заседании Правительства Орловской области стала проблема сохранения уникальных водных объектов. В ближайших планах региональных властей провести экологическую реабилитацию участка реки Сосна в Колпне.

В этом году на очистку русла и благоустройство пойменной территории планируют выделить из федерального бюджета почти 42 миллиона рублей. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. В окончательном виде она должна быть представлена 30 апреля.

- Одновременно ведется работа с главами муниципальных районов. В случае поступления предложений по иным водным объектам, они также будут рассмотрены на возможность выделения финансирования, - пояснил Денис Блохин, и.о. заместителя Председателя регионального Правительства по развитию инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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