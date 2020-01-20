Силовики помогли пожилому орловцу, которому стало плохо на улице

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:06:33+03:00

65-летний мужчина почувствовал себя дурно и даже не смог вызвать скорую помощь

Изменить размер текста: A A

В Орле силовики помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на улице. 65-летний горожанин почувствовал себя дурно, и от слабости даже не смог вызвать себе скорую помощь.

Мужчину заметили сотрудники Росгвардии во время патрулирования: он сидел на тротуаре на улице Орловских партизан. Сотрудники подошли к нему, чтобы поинтересоваться в чем дело. Горожанин не был пьян: у него резко ухудшилось самочувствие.

- Мужчина пояснил сотрудникам Росгвардии, что слабость в ногах помешала ему дойти до дома, воспользоваться мобильным телефоном, чтобы попросить родственников о помощи, он не смог. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи и до приезда медиков разместили гражданина в служебном автомобиле, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Врачи оказали мужчине помощь, госпитализация ему не потребовалась: стало лучше. Орловец поблагодарил силовиков за помощь.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU