Силовики помогли пожилому орловцу, которому стало плохо на улице
В Орле силовики помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на улице. 65-летний горожанин почувствовал себя дурно, и от слабости даже не смог вызвать себе скорую помощь.
Мужчину заметили сотрудники Росгвардии во время патрулирования: он сидел на тротуаре на улице Орловских партизан. Сотрудники подошли к нему, чтобы поинтересоваться в чем дело. Горожанин не был пьян: у него резко ухудшилось самочувствие.
- Мужчина пояснил сотрудникам Росгвардии, что слабость в ногах помешала ему дойти до дома, воспользоваться мобильным телефоном, чтобы попросить родственников о помощи, он не смог. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи и до приезда медиков разместили гражданина в служебном автомобиле, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.
Врачи оказали мужчине помощь, госпитализация ему не потребовалась: стало лучше. Орловец поблагодарил силовиков за помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU