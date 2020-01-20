Рекультивация свалок в Орловской области вновь тормозится

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:13:21+03:00

В областном правительстве назвали районы, где проблема с мусором стоит особенно остро

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Сегодня, 20 января, одной из главных повесток дня на рабочем заседании правительства Орловской области стала проблемы реализации мусорной реформы. Согласно представленным данным, рекультивация свалок в регионе вновь тормозится.

Сложившаяся ситуация возникла из-за того, что отсутствия рекультивации полигона вблизи областного центра и низкими темпами работ «Экосити» по составлению проекта.

Как сообщил и.о. заместителя Председателя правительства по развитию инфраструктуры Денис Блохин, осложняет реализацию мусорной реформы и то, что гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества и юридические лица уклоняются от заключения договоров по вывозу мусора.

Сохраняется проблема установки контейнерных площадок в малонаселенных пунктах. Сейчас региональный оператор не может их обслуживать, так как у муниципалитетов нет средств для создания соответствующей инфраструктуры. Для этого необходимо найти дополнительно 150 миллионов рублей.

-Хуже всех дело обстоит, в районах, где не ведется рекультивация свалок, образованных еще до мусорной реформы. Это Болховский, Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Малоархангельский, Новодеревеньковский и Шаблыкинский районы, - пояснил Денис Блохин.

Для устранения старых свалок также предстоит найти дополнительные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU