В Орле иномарка сбила женщину на Монастырской площади
В Орле женщина оказалась под колесами автомобиля. Накануне, 19 января, ее сбила иномарка на Монастырской площади.
Авария произошла примерно в половине первого часа дня. Пожилой водитель на легковушке "Форд Фокус" двигался по прилегающей территории, неподалеку от мужского монастыря. Он сбил 55-летнюю пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко. После установления диагноза отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU