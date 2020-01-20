2020-01-20T16:31:52+03:00
Происшествия

В Орле иномарка сбила женщину на Монастырской площади

ДТП случилось в воскресенье 19 января
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле женщина оказалась под колесами автомобиля. Накануне, 19 января, ее сбила иномарка на Монастырской площади.

Авария произошла примерно в половине первого часа дня. Пожилой водитель на легковушке "Форд Фокус" двигался по прилегающей территории, неподалеку от мужского монастыря. Он сбил 55-летнюю пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко. После установления диагноза отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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