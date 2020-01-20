В Орле уберут незаконные гаражи на Комсомольской
В Орле уберут незаконные гаражи на улице Комсомольской в районе домов №302-304. Демонтаж будет проходить в присутствии представителей полиции с помощью подрядчика администрации города.
Как сообщает пресс-служба мэрии, собственникам предлагалось до 27 декабря самостоятельно демонтировать несанкционированные постройки. Те же кто проигнорировал предупреждения рискует в ближайшее время не увидеть свой гараж на старом месте.
Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU