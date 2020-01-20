20 Янв. 2020 2020-01-20T16:10:08+03:00

В Орловской области подсчитали среднюю зарплату в месяц Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В пятницу, 17 января, в Федерации профсоюзов Орловской области обсудили темпы роста заработной платы. Согласно представленным данным, наш регион оказался по величине зарплат на 16 месте из 18 в рейтинге ЦФО и 72-ом по стране.

Так, по подсчетам Росстата, по итогам 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 29 тысяч 90 рублей. Прирост составил 1 тысяча 600 рублей.

-13 % орловцев получают заработную плату на уровне МРОТ, 30 % — около 15 тысяч рублей. При этом продолжают существовать теневые системы оплаты труда, - рассказал Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU