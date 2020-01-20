18 прорывов в день: чиновники обсудили состояние орловских водопроводов

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:12:07+03:00

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Сегодня, 20 января, на рабочем заседании правительства Орловской области обсудили проблему реализации программы «Чистая вода». Согласно представленным данным, ситуация с качеством коммуникаций в районах области продолжает желать лучшего.

Особенно сложная ситуация сложилась в Змиевке, где за сутки происходят по 18 прорывов труб, которым уже 65 лет. Несмотря на это чиновники попытались уверить главу региона, что все под контролем.

- 18 прорывов в день и проблем нет? Я ежедневно получаю по 20 жалоб. Можно сколько угодно говорить про любые косметические шаги, но нужно приминать конкретные меры, - заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Андрей Клычков: "18 прорывов в день и проблем нет?"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, согласно информации руководителя департамента строительства Дениса Блохина, до 2024 года планируется обеспечить чистой и качественной водой 95,6 процентов населения. Для этого будет выделено 495 миллионов рублей на строительство пять объектов питьевого водоснабжения.

Первый из них - водовод на Высоковольтной в Орле - уже начат в прошлом году. На данный момент уложено 986 метров полиэтиленовых труб диаметром 800 мм. Окончание работ запланировано на октябрь.

Кроме того, сейчас идет утверждение проектно-сметной документации водовода от улицы Авиационной до Генерала Родина. Его строительство должно начаться в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU