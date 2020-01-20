2020-01-20T15:12:07+03:00
Общество

18 прорывов в день: чиновники обсудили состояние орловских водопроводов

Ситуация с качеством коммуникаций в районах области продолжает желать лучшего
Наталья Меркулова
Поделиться:
Чиновники обсудили состояние орловских водопроводовЧиновники обсудили состояние орловских водопроводовФото: Наталья Меркулова
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 января, на рабочем заседании правительства Орловской области обсудили проблему реализации программы «Чистая вода». Согласно представленным данным, ситуация с качеством коммуникаций в районах области продолжает желать лучшего.

Особенно сложная ситуация сложилась в Змиевке, где за сутки происходят по 18 прорывов труб, которым уже 65 лет. Несмотря на это чиновники попытались уверить главу региона, что все под контролем.

- 18 прорывов в день и проблем нет? Я ежедневно получаю по 20 жалоб. Можно сколько угодно говорить про любые косметические шаги, но нужно приминать конкретные меры, - заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Андрей Клычков: "18 прорывов в день и проблем нет?" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Андрей Клычков: "18 прорывов в день и проблем нет?"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, согласно информации руководителя департамента строительства Дениса Блохина, до 2024 года планируется обеспечить чистой и качественной водой 95,6 процентов населения. Для этого будет выделено 495 миллионов рублей на строительство пять объектов питьевого водоснабжения.

Первый из них - водовод на Высоковольтной в Орле - уже начат в прошлом году. На данный момент уложено 986 метров полиэтиленовых труб диаметром 800 мм. Окончание работ запланировано на октябрь.

Кроме того, сейчас идет утверждение проектно-сметной документации водовода от улицы Авиационной до Генерала Родина. Его строительство должно начаться в 2021 году.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле иномарка сбила женщину на Монастырской площади
В Орле уберут незаконные гаражи на Комсомольской
В Орловской области подсчитали среднюю зарплату в месяц
18 прорывов в день: чиновники обсудили состояние орловских водопроводов
Камеры СИЗО в Орле окропили святой водой
Орловцам предлагают отдать праздничные елки на корм лошадям
1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%
Под Орлом из-за неисправных электроприборов сгорел жилой дом
В столкновении трех авто в Орле пострадали дети
После столкновения двух иномарок в Орле пострадала женщина
Орловец остался без банковской карты после посиделок в дружеской компании
Более тысячи орловцев окунулись в крещенские купели
В предпоследнюю неделю января температура в Орле будет выше климатической нормы
В Орловской области началась подготовка к половодью 2020
Сегодня в Орле осветят воду в купели
Орловцев попросили не кататься с необорудованных горок
Роспотребнадзор: вода в орловских купелях и источниках безопасна
В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой
Орловские спортсмены получат губернаторские стипендии
В Орле спор между двумя соседками из-за забора закончили судебные приставы
В Орле водителя маршрутки, в которой упала женщина, привлекли к ответственности
В Северном районе Орла не разъехались две иномарки
В Орле произошло очередное ДТП с участием маршрутки
Под Орлом едва не сгорел жилой дом
В Орле менеджер автосалона отправится в тюрьму за мошенничество
Депутаты орловского Облсовета предложили вернуть безлимитный проездной
В Орловской области едва не сгорела квартира в трехэтажке
На выходных в Орле ожидается легкий мороз и небольшой снег
В Орловской области вновь могут установить карантин по АЧС