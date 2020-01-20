Камеры СИЗО в Орле окропили святой водой

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:54:11+03:00

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В исправительных учреждениях Орловской области отметили православный праздник Крещения. Состоялось не только богослужение и освящение воды, но и окропление ей помещений, в том числе камер.

Православные праздники отмечаются в исправительных учреждениях региона регулярно. Так служба в следственном изоляторе на Крещение проводится уже больше 20 лет. Проходят богослужения и в колониях. В этом году в сочельник священник произвел чин освящения воды и праздничный молебен для сотрудников и осужденных исправительной колонии в Шахово.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

- Приобщение к религии, ее духовной культуре самым благотворным образом влияет как на поведение самих осужденных, так и на общий морально-психологический климат в исправительных учреждениях, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU