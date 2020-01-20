2020-01-20T13:54:07+03:00
Общество

Орловцам предлагают отдать праздничные елки на корм лошадям

Главное тщательно очистить дерево от мишуры
Наталья Меркулова
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Орловцам предлагают отдать праздничные елки на корм лошадямОрловцам предлагают отдать праздничные елки на корм лошадямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Праздники подошли к концу и территория возле мусорные контейнеров заполнилась отслужившими свой срок новогодними елками. Однако специалисты призывают не отправлять деревце на свалку, а утилизировать с пользой!

Принять живые елки и сосны готовы на конном дворе "Вязки" в Орловском районе.

- Конюшня с радостью примет ваше хвойное деревце! Ведь хвоя для животных это естественная подкормка в зимнее время. Напомним, лошади там редкие гурманы - мишуру и дождик не едят. Поэтому перед тем как отдать елочку, тщательно снимаем с нее украшения, - говорят координаторы экологического движения «Второй шанс».

Подробности можно узнать по телефону +7 (910) 267-87-08 (конный двор).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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