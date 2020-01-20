1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%
Сегодня, 20 января, одной из главных повесток дня на рабочем заседании в областном правительстве стала тема роста тарифов на ЖКХ. В начале года они остались без изменений, однако уже во втором полугодье расценки вновь вырастут.
Как сообщила начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елена Жукова, с 1 июля 2020 года в Орловской области тарифы в среднем возрастут на 3,6%. При этом на каждый из ресурсов в разных размерах.
Так цена за газ вырастет на 3%, электричество - на 4%, а отопление – на 4%. Самый большой рост тарифа за воду - 4,2%. Однако освобождение регионального оператора по вывозу мусора от уплаты НДС уже в первом квартале года, сократит счет на 7%.
Кроме того, льготы для сельских жителей на оплату коммуналки сохраняются.
- В Орловской области самые низкие тарифы по ЦФО, - добавил глава региона Андрей Клычков.
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ИСТОЧНИК KP.RU