2020-01-20T13:28:22+03:00
Общество

1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%

Льготы для сельских жителей на оплату коммуналки пока сохранят
Наталья Меркулова
Поделиться:
Комментарии: comments4
1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 января, одной из главных повесток дня на рабочем заседании в областном правительстве стала тема роста тарифов на ЖКХ. В начале года они остались без изменений, однако уже во втором полугодье расценки вновь вырастут.

Как сообщила начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елена Жукова, с 1 июля 2020 года в Орловской области тарифы в среднем возрастут на 3,6%. При этом на каждый из ресурсов в разных размерах.

Так цена за газ вырастет на 3%, электричество - на 4%, а отопление – на 4%. Самый большой рост тарифа за воду - 4,2%. Однако освобождение регионального оператора по вывозу мусора от уплаты НДС уже в первом квартале года, сократит счет на 7%.

Кроме того, льготы для сельских жителей на оплату коммуналки сохраняются.

- В Орловской области самые низкие тарифы по ЦФО, - добавил глава региона Андрей Клычков.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19-летний орловец прочитал в Интернете как вскрывать машины и пошел на «дело»
На ремонт центра «Полет» в Орле нужно более 270 миллионов рублей
В Орле началась проверка муниципальных квартир
Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на распространение снюсов
Безработный орловец в поезде украл телефон у жителя Белгорода
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
В Орле из пожара на улице Латышских стрелков спасли мужчину
Орловец, попавшийся на вырубке деревьев, заплатит штраф 700 тысяч рублей
В Орле жители улицы Маринченко временно останутся без воды
Орловчанка переходила дорогу по зебре и оказалась под колесами "Ауди"
Орловца, сбросившего своего товарища с девятого этажа, будут судить
В Орле легковушка сбила девочку на тротуаре и протаранила столб
Экс-мэр Орла получил должность заместителя префекта в Москве
В Орле обсудили, как меняются темпы экспорта промышленной продукции
«Росатом» оценил внедрение ИКТ-технологий в орловских школах
Орловцев приглашают увидеть «Образы эпохи»
ФОТОФАКТ: в Орле сорвавшийся с опоры плафон едва не упал на прохожих
От Дивны до Гектора: какие экзотические имена дали орловцы своим детям в 2019-м
В Орловском районе подсчитали количество подростков-правонарушителей
Первенство России по дзюдо пройдет в Орле
Орловцев приглашают на спектакль «Рождественская история»
Число преступлений в Орловской области снизилось