1 июля орловцев ждет рост тарифов ЖКХ в среднем на 3,6%

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:28:22+03:00

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Сегодня, 20 января, одной из главных повесток дня на рабочем заседании в областном правительстве стала тема роста тарифов на ЖКХ. В начале года они остались без изменений, однако уже во втором полугодье расценки вновь вырастут.

Как сообщила начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елена Жукова, с 1 июля 2020 года в Орловской области тарифы в среднем возрастут на 3,6%. При этом на каждый из ресурсов в разных размерах.

Так цена за газ вырастет на 3%, электричество - на 4%, а отопление – на 4%. Самый большой рост тарифа за воду - 4,2%. Однако освобождение регионального оператора по вывозу мусора от уплаты НДС уже в первом квартале года, сократит счет на 7%.

Кроме того, льготы для сельских жителей на оплату коммуналки сохраняются.

- В Орловской области самые низкие тарифы по ЦФО, - добавил глава региона Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU