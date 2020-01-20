2020-01-20T13:04:32+03:00
Происшествия

Под Орлом из-за неисправных электроприборов сгорел жилой дом

Пожар случился в поселке Знаменка
Наталья Меркулова
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Под Орлом из-за неисправных электроприборов сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиПод Орлом из-за неисправных электроприборов сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В субботу, 18 января, в поселке Знаменка Орловского района произошел пожар в одном из частных жилых домов. Пострадавших избежать удалось, однако здание сильно пострадало.

Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило около 8 часов утра. К этому моменту огонь охватил и расположенную рядом с домом пристройку.

- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади (66 квадратных метров), также выгорела веранда и обрешетка кровли, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По данным специалистов, предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас устанавливается размер нанесенного огнем ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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