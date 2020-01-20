В столкновении трех авто в Орле пострадали дети

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:50:10+03:00

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В тройном ДТП в Орле пострадали три человека, в том числе двое детей. Авария случилась в субботу, 18 января.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось около половины четвертого часа дня. 28-летний водитель за рулем отечественной легковушки "Лада Гранта" ехал по Московской улице со стороны улицы Степана Разина в сторону Герцена. Он столкнулся с автомобилем "Опель Астра", 43-летний водитель которого поворачивал налево в Новосильский переулок на перекрестке по светофору. "Опель" врезался в "Тойоту" под управлением 54-летнего водителя, тот ехал по Новосильскому переулку в сторону улицы Революции.

- В результате ДТП 32-летняя пассажир "Лады" получила получила телесные повреждения, обратилась в БСМП им. Боткина, назначено амбулаторное лечение. В 18 часов 20 минут из ДОКБ поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратились 2 пассажира т/с Лада Гранта: девочки 2010 года рождения и и 2012 года рождения, пострадавшим назначено амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU