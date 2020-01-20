2020-01-20T10:20:19+03:00
Происшествия

После столкновения двух иномарок в Орле пострадала женщина

Происшествие случилось на зебре
Наталья Меркулова
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После столкновения двух иномарок в Орле пострадала женщина. Фото: ГосавтоинспекцияПосле столкновения двух иномарок в Орле пострадала женщина. Фото: Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 19 января, в центре Орла возле Ленинского (Александровского) моста произошло ДТП с участием двух иномарок и пожилой женщины-пешехода, переходившей дорогу по зебре.

Как стало известно, авария случилась напротив остановки трамвая в полшестого, когда 35-летняя автоледи за рублем «Ниссан Альмера» врезалась в ехавший впереди «Мицубиси Лансер», а тот в свою очередь сбил 61-летнюю пешехода.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и с места происшествия была на Скорой доставлена больницу Семашко, где после установления диагноза отпущена домой, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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