2020-01-20T09:05:50+03:00
Общество

Более тысячи орловцев окунулись в крещенские купели

Для верующих в регионе оборудовали 35 иорданей
Наталья Меркулова
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Более тысячи орловцев окунулись в крещенские купелиБолее тысячи орловцев окунулись в крещенские купелиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В ночь на 19 января в Орловской области более тысячи верующих орловцев окунулись в крещенские купели. Всего в регионе для них оборудовали 35 иорданей. Жители же областного центра традиционно собрались возле спасательной станции.

Для верующих в регионе оборудовали 35 иорданей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для верующих в регионе оборудовали 35 иорданейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Желающих приобщиться к большому христианскому празднику было немало. Среди них и молодежь, и родители с детьми, и люди «золотого возраста».

Не испугались войти в холодную крещенскую воду и малыши! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не испугались войти в холодную крещенскую воду и малыши!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Безопасность орловцев обеспечивали сотрудники регионального МЧС, которые посменно дежурили в местах крещенского купания. Для тех, кто отважился войти в холодную воду на берегу работали палатки с обогревом.

По данным ведомства, праздник прошел без происшествий.

Орловцы отпраздновали Крещение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцы отпраздновали КрещениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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