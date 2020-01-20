Более тысячи орловцев окунулись в крещенские купели
В ночь на 19 января в Орловской области более тысячи верующих орловцев окунулись в крещенские купели. Всего в регионе для них оборудовали 35 иорданей. Жители же областного центра традиционно собрались возле спасательной станции.
Для верующих в регионе оборудовали 35 иорданейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Желающих приобщиться к большому христианскому празднику было немало. Среди них и молодежь, и родители с детьми, и люди «золотого возраста».
Не испугались войти в холодную крещенскую воду и малыши!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Безопасность орловцев обеспечивали сотрудники регионального МЧС, которые посменно дежурили в местах крещенского купания. Для тех, кто отважился войти в холодную воду на берегу работали палатки с обогревом.
По данным ведомства, праздник прошел без происшествий.
Орловцы отпраздновали КрещениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU