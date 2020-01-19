2020-01-19T10:39:19+03:00
Общество

В предпоследнюю неделю января температура в Орле будет выше климатической нормы

По прогнозам синоптиков, столбики термометров снова покажут плюсовые значения
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле предпоследняя неделя января 2020, по прогнозам синоптиков, отметится плюсовыми значениями. Зимних морозов метеорологи не прогнозируют.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 20 числа в Орле от -3 до +1. Ветер западный 5 м/с, снег с дождем, давление 753 мм рт.ст., пасмурно.

Во вторник 21 января -1...+2 градуса. Небо будет затянуто тучами, временами осадки в виде снега с дождем. Ветер западный, 6 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В среду 22 января термометры покажут +1...+2 градуса. Ветер сохранит направление и скорость, будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Давление упадет до 734 мм рт.ст.

С четверга, 23 числа, станет холоднее. Температура будет варьироваться от -3...до -2 градусов, облачно, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 7 м/с. Давление 739 мм рт.ст.

В пятницу 24 января от -7 до -1. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 6 м/с, давление 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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