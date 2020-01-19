2020-01-19T10:26:47+03:00
Общество

В Орловской области началась подготовка к половодью 2020

Цель - снизить ущерб от грядущего паводка и обеспечить безопасность людей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орловской области началась подготовка к весеннему паводку 2020. Ряд поручений дал губернатор Андрей Клычков.

Цель подготовительных мероприятий - обеспечит безопасность население и снизить ущерб от возможного затопления. До 15 февраля департамент промышленности должен подготовить запас продуктов питания и предметов первой необходимости (в случае, если затопит низководные мосты и будет прекращено движение по ним, а также если затопит населенные пункты).

- Поручено обеспечить готовность личного состава подведомственных организаций, инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья. Главному управлению МЧС России по Орловской области необходимо разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории Орловской области в паводкоопасный период, подготовиться к оперативным действиям при ликвидации последствий ЧС, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В предпоследнюю неделю января температура в Орле будет выше климатической нормы
В Орловской области началась подготовка к половодью 2020
Сегодня в Орле осветят воду в купели
Орловцев попросили не кататься с необорудованных горок
Роспотребнадзор: вода в орловских купелях и источниках безопасна
В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой
Орловские спортсмены получат губернаторские стипендии
В Орле спор между двумя соседками из-за забора закончили судебные приставы
В Орле водителя маршрутки, в которой упала женщина, привлекли к ответственности
В Северном районе Орла не разъехались две иномарки
В Орле произошло очередное ДТП с участием маршрутки
Под Орлом едва не сгорел жилой дом
В Орле менеджер автосалона отправится в тюрьму за мошенничество
Депутаты орловского Облсовета предложили вернуть безлимитный проездной
В Орловской области едва не сгорела квартира в трехэтажке
На выходных в Орле ожидается легкий мороз и небольшой снег
В Орловской области вновь могут установить карантин по АЧС