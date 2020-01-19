В Орловской области началась подготовка к половодью 2020

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:26:47+03:00

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В Орловской области началась подготовка к весеннему паводку 2020. Ряд поручений дал губернатор Андрей Клычков.

Цель подготовительных мероприятий - обеспечит безопасность население и снизить ущерб от возможного затопления. До 15 февраля департамент промышленности должен подготовить запас продуктов питания и предметов первой необходимости (в случае, если затопит низководные мосты и будет прекращено движение по ним, а также если затопит населенные пункты).

- Поручено обеспечить готовность личного состава подведомственных организаций, инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья. Главному управлению МЧС России по Орловской области необходимо разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории Орловской области в паводкоопасный период, подготовиться к оперативным действиям при ликвидации последствий ЧС, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU